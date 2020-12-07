السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يكرم غداً الفائزين بجائزة المراعي للإبداع العلمي



جدة 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، يرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة غداً , حفل تكريم الفائزين بجائزة المراعي للإبداع العلمي في دورتها التاسعة عشرة بفروعها الثلاثة وهي جائزة العالم المتميز، وجائزة العمل الإبداعي، وجائزة الوحدة البحثية، الذي تنظمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في رحاب جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

وتهدف الجائزة إلى دعم وتشجيع العلماء والباحثين والمخترعين في المملكة، إذ تم اعتمادها من قبل الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي بمجلس التعليم العالي، ويؤدي الحصول عليها إلى استحقاق مكافآت التميز العلمي لأعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم في الجامعات

وكان للجائزة الدور الكبير في تقديم عدد من الإسهامات العلمية الملموسة على الصعيدين المحلي والعالمي كمخرجات الوحدات البحثية الطبية التي ساهمت في إجراء الدراسات المتعلقة بلقاح

//انتهى//

16:10ت م

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جدة 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، يرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة غداً , حفل تكريم الفائزين بجائزة المراعي للإبداع العلمي في دورتها التاسعة عشرة بفروعها الثلاثة وهي جائزة العالم المتميز، وجائزة العمل الإبداعي، وجائزة الوحدة البحثية، الذي تنظمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في رحاب جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.وتهدف الجائزة إلى دعم وتشجيع العلماء والباحثين والمخترعين في المملكة، إذ تم اعتمادها من قبل الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي بمجلس التعليم العالي، ويؤدي الحصول عليها إلى استحقاق مكافآت التميز العلمي لأعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم في الجامعات السعودية . وفاز بالجائزة التي تشرف عليها المدينة منذ 20عاماً، 153 باحثًا وباحثة ومركزاً بحثياً تم اختيارهم بناء على أهليتهم وجدارتهم من خلال لجان تحكيمية متخصصة ووفق معاير دولية دقيقة.وكان للجائزة الدور الكبير في تقديم عدد من الإسهامات العلمية الملموسة على الصعيدين المحلي والعالمي كمخرجات الوحدات البحثية الطبية التي ساهمت في إجراء الدراسات المتعلقة بلقاح فيروس كورونا المستجد ، إضافة إلى مخرجات أخرى في مجالات البتروكيماويات والنانو وأبحاث الذكاء الصناعي والطاقة المتجددة والبصمة الوراثية للإبل وغيرها الكثير من المجالات مثل الزراعية، والمياه، والبيئة، والحيوية، والبترول والغاز والالكترونيات والاتصالات والضوئيات.//انتهى//16:10ت م0133

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