السعودية اليوم / جامعة الملك سعود ومركز التنمية الصناعية يعززان تدريب الطلاب في القطاع الصناعي



الرياض 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

وقّعت جامعة الملك سعود والمركز الوطني للتنمية الصناعية اليوم اتفاقية تعاون في مجال توفير فرص تدريبية للطلاب في القطاع الصناعي، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجامعة والمركز.

وقّع الاتفاقية وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد صالح النمي، والرئيس التنفيذي للمركز المهندس نزار بن يوسف جمال الحريري.

يذكر أن المركز نتاج تحويل "البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية" الذي صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 16/ 1 / 1442هـ بتحويله إلى "المركز الوطني للتنمية الصناعية".

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15:20ت م

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