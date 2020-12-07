شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة يدشن برنامج «ريف» لدعم صغـار المنتجيـن الزراعييـن والان نبدء بالتفاصيل

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي اليوم الاثنين، برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف)، والذي يأتي تعزيـزاً لقـدرات صغـار المنتجيـن الزراعييـن والجمعيات التعاونية والمؤسسـات الريفية، وتمكينها من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية والوصول للأسواق.

من جهته، أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة م. منصور المشيطي، أهمية برنامج "ريف" الذي بارك انطلاقته خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، في تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة عبر توفير 43% من الاحتياجات الكلية من الطاقة الغذائية لسكان المناطق المستهدفة، ونحو 19% من الاحتياجات الغذائية الإجمالية للمملكة.

كما يسعى البرنامج الوطني إلى ضمان سهولة الحصول على الغذاء، واستهلاك غذاء آمن وصحي، وتوفير إمدادات غذائية مستقرة، والمساهمة في زيادة نسب مشاركة المرأة في سوق العمل بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وفقاً لمستهدفات "رؤية 2030".

ويتضمن البرنامج حزمة متكاملة لدعم المنتجات الزراعية في مختلف مناطق المملكة والتي تتمثل في: المحاصيــل البعلــية (الــذرة الرفيعة، القمح، السمسم والدخن)، و(البن العربي)، والنباتات العطرية (الورد)، إضافة إلى الإنتاج السمكي والفواكه شبه الاستوائيــة (الرمـان، التيــن، العنــب)، وكذلك (النحل والعسل) و(الإنتاج الحيواني) والقيمة المضافة للحيازات الصغيرة والمنتجات الريفية.