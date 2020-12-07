شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 3 مواطنين يسرقون السيارات بإسلوب"كسر النافذة" والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة الرياض ،القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا في سرقة المركبات المتوقفة وصَرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على (ثلاثة مواطنين، جميعهم في العقد الثاني من العمر)، وذلك لتورطهم في سرقة المركبات المتوقفة بذات النمط والسلوك الإجرامي؛ المتمثل في كسر نوافذها وسرقة محتوياتها ومحاولة تضليل الجهات الأمنية باستخدام مركبات مسروقة أثناء تنفيذ جرائمهم ، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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