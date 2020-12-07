شكرا لقرائتكم خبر عن "سقيا زمزم" توزع عبوات ماء على رجال الأمن في المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل
وتعمل الإدارة على توفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام وفي مداخل الساحات عن طريق توزيع عبوات ماء زمزم ونشر الحقائب الأسطوانية في عامة المواقع والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة ، مشيراً إلى أن الإدارة حريصة على تقديم رفع مستوى خدماتها المقدمة في الحرمين الشريفين.
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