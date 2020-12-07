شكرا لقرائتكم خبر عن ​​​​​​​الجبير يبحث العلاقات مع وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، من وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي. وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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