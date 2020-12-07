تقويم التعليم: إصدار فوري للرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية لمجتازي اختباري كفايات

2020-12-07

متابعات الخليج 365 - واس

بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب بإصدار الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية لمجتازي اختباري الكفايات “العام و التخصصي” بشكل فوري عبر نظام إلكتروني، وفر من خلاله ربط متكامل مع الجهات والأنظمة ذات العلاقة “نظام نور، نظام فارس، قناة التكامل الحكومية GSN، هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي”، وكذلك قواعد بيانات اختبارات المركز الوطني للقياس، بما يضمن تقديم حزمه من الخدمات بكل يسر وسهولة للمعلمين والمعلمات الراغبين في إصدار رخصهم المهنية.

ويهدف نظام الرخص المهنية إلى الإسهام في رفع جودة أداء المعلمين والمعلمات وفق معايير ومتطلبات ومستويات مهنية للارتقاء والتطور المهني، والتحفيز على التطوير والتعلم الذاتي، إضافة إلى التطبيق العملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات العلمية المختلفة، وضمان استيفاء الحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية لمزاولة مهنة التعليم، وتشمل هذه الخدمات التسجيل في اختبارات الرخص المهنية “العام و التخصصي”، وإصدار الرخص المهنية، والاطلاع على تقارير مستوى الأداء في تلك الاختبارات، إضافة إلى قنوات متنوعة من الدعم الفني.

وتعد الرخصة المهنية وثيقة تصدرها هيئة تقويم التعليم والتدريب، وفق معايير محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم بحسب مستويات محددة ومدة زمنية محددة، وتعد إحدى متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم، ووفقًا للمستويات المعتمدة: “رخصة معلم، رخصة معلم ممارس، رخصة معلم متقدم، رخصة معلم خبير”، وتمنح لمن يحمل مؤهل الشهادة الجامعية “البكالوريوس”، فما فوق من المعلمين على رأس العمل، أو الخريجين الجدد الراغبين في الالتحاق بمهنة التعليم، أو من يزاول مهنة التعليم عند نفاذ اللائحة وهو يحمل مؤهلًا دون الجامعي.

ويشترط للحصول على الرخصة المهنية لمن سبق له اجتياز اختباري كفايات المعلمين والمعلمات “العام و التخصصي” كلٌ على حده؛ أن يحقق الحد الأدنى المطلوب للرخصة في الاختبارين وعلى أن يكون إصدارها خلال 3 سنوات من تطبيق ضوابط إصدار الرخص المهنية، علمًا أن إصدار رخصة معلم ممارس يتطلب الحصول على درجة 50 إلى 69 في كلا الاختبارين بخبرة تعليمية أقل من خمس سنوات، ورخصة معلم متقدم يتطلب الحصول على درجة 70 إلى 79 في كلا الاختبارين وبخبرة تعليمية تعادل خمس سنوات فأكثر ، أما رخصة معلم خبير فيتطلب الحصول على درجة 80 فأعلى في كلا الاختبارين “العام و التخصصي” وبخبرة تعليمية تعادل عشر سنوات أو أكثر من شاغلي الوظائف التعليمية على رأس العمل، وستصدر الهيئة رخصة معلم ممارس لكل من حصل على درجة 50 فأعلى في اختباري كفايات “العام و التخصصي” من المرشحين الجدد للتوظيف، أما الذين لم يحققوا الدرجة المطلوبة في اختباري كفايات “العام و التخصصي – كل على حده”، أو اختبر أحدهما فقط؛ فيجب عليه دخول اختبارات الرخصة المهنية والحصول على درجة الاجتياز المحددة وفق الشروط والضوابط.

يذكر أنه يمكن التسجيل وإصدار الرخص المهنية لمن اجتياز اختباري كفايات المعلمين والمعلمات من خلال الرابط: https://tpl.etec.gov.sa.

