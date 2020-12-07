سفير الإمارات يثني على مهرجان الإبل: تنظيم استثنائي في ظروف استثنائية

2020-12-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أثنى سفير دولة الإمارات العربية لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان على التنظيم الذي حظي به مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل هذا العام.

وقال في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يسجل مجدداً تنظيماً استثنائياً في ظل ظروف استثنائية، دعم لا محدود من القيادة في المملكة حفظهم الله ومجهود عظيم من قبل الأخ الشيخ فهد بن حثلين يرتقي لهذا الحدث الكبير”.

جاء ذلك على إثر زيارته لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة، وكان في استقباله الرئيس التنفيذي المكلف لنادي الإبل محمد المسحل، وشملت جولة السفير ميدان العرض والتحكيم، واستديوهات البث.

يُشار إلى أن مشاركات مواطني دولة الإمارات العربية تصدروا قائمة الدول المشاركين والمتأهلين في المهرجان، بعد مواطني السعودية.



