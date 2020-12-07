- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
صرَّح المُتحدث الإعلامي لمرور منطقة الرياض العقيد نواف السديري، بأن دوريات المرور باشرت حادثاً مرورياً عند الساعة 8:30 من صباح اليوم الاثنين الموافق 22/ 4/ 1442هـ، في نفق طريق عمر بن عبدالعزيز مع طريق النهضة.
وأوضح "السديري"، أن الحادث وقع نتيجة انحدار مفاجئ لشاحنة محملة بالرمل واصطدامها بسيارة متوقفة قبل سقوطها داخل النفق واصطدامها بسيارة أخرى أثناء مرورها بالنفق، مما نتج عنه وفاة سائقها، "مقيم من الجنسية السودانية بالعقد الثالث من العمر".
وقال: باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث.مرور منطقة الرياض
07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442 03:42 PM
الحادث وقع صباح اليوم بنفق طريق عمر بن عبدالعزيز مع طريق النهضةمرور الرياض: انحدار مفاجئ لشاحنة ينتهي بسقوطها في نفق ومصرع سائقها
صرَّح المُتحدث الإعلامي لمرور منطقة الرياض العقيد نواف السديري، بأن دوريات المرور باشرت حادثاً مرورياً عند الساعة 8:30 من صباح اليوم الاثنين الموافق 22/ 4/ 1442هـ، في نفق طريق عمر بن عبدالعزيز مع طريق النهضة.
وأوضح "السديري"، أن الحادث وقع نتيجة انحدار مفاجئ لشاحنة محملة بالرمل واصطدامها بسيارة متوقفة قبل سقوطها داخل النفق واصطدامها بسيارة أخرى أثناء مرورها بالنفق، مما نتج عنه وفاة سائقها، "مقيم من الجنسية السودانية بالعقد الثالث من العمر".
وقال: باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث.
، مرور الرياض: انحدار مفاجئ لشاحنة ينتهي بسقوطها في نفق ومصرع سائقها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مرور الرياض: انحدار مفاجئ لشاحنة ينتهي بسقوطها في نفق ومصرع سائقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.