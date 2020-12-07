بـ155 ألف فانوس .. أمانة الشرقية تنهي المرحلة الأولى من تأهيل إنارة الشوارع

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، الانتهاء من المرحلة الأولى لمشاريع إعادة تأهيل إنارة الشوارع في المنطقة؛ لتحقق وفرة في الطاقة الكهربائية وتخفيض قيمة رسوم الاستهلاك ومعالجة أكثر من107 آلاف طن من انبعاثات غاز Co2 وذلك من خلال الاتفاقية مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد».

وقال أمين المنطقة الشرقية م.فهد الجبير –عبر حساب الأمانة على تويتر- إنه تم خلال المرحلة الأولى تركيب «155» ألف فانوس إنارة بنسبة 100٪، مشيرًا الى أنه تم تحقيق وفرة في الطاقة الكهربائية تقدر بـ«165» جيجا وات/ساعة والتي تعادل «52.5» مليون ريال من قيمة رسوم استهلاك التيار الكهربائي للإنارة سنويًّا.

وأشار الجبير إلى أنه تم البدء بالمرحلة الثانية في منتصف 2020م ويتوقع الانتهاء منها في 2021م، ومن المتوقع تركيب «155210» فانوس إنارة.

وأوضح أن أهداف المشروع تتضمن تحقيق أفضل مستوى لانتشار الضوء، وصديقه للبيئة ولا تخرج انبعاثات للغازات المضرة للبيئة، كما أنها مريحة للعين، ولا تسبب أي إزعاج بصري.

اقرأ أيضًا:

أمانة «الشرقية» تخصص يومين لاستقبال مستفيدي الخدمات

تجهيز ١٠ حدائق بالدمام.. وأمانة الشرقية: الافتتاح نهاية العام الحالي