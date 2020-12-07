ضبط 18 كجم مواد طبية مضللة بمحلات عطارة في الطائف

ضبطت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات ضمن جولات رقابية ميدانية للجنة العطارة والتي تشارك بها إدارة الشرطة والشؤون الصحية بالطائف وفرع وزارة التجارة الى جانب الأمانة، أكثر من 18 كيلو جرامًا من المواد ذات الادعاءات الطبية المضللة، وغير المصرح بتداولها داخل محلات العطارة.

وأوضحت أمانة الطائف أن اللجنة نفذت جولاتها الرقابية على أكثر من 60 محلًا لبيع مواد العطارة وملحقاتها، وضبطت تجاوزات صحية ونظامية منها سوء التخزين والحفظ وانتهاء الرخص البلدية، وتدني مستوى النظافة، وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، بالإضافة الى بيع مواد ذات ادعاءات طبية ومواد مجهولة المصدر، مواد لا تحمل تاريخ انتاج او انتهاء، واتخذت اللجنة الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مع ادراجهم ضمن برنامج للمراقبة المستمرة لضمان عدم تكرار المخالفات واتباع الأنظمة والتعليمات.

وأشارت الأمانة الى أن البرامج الرقابية المخصصة لمتابعة محلات العطارة هدفت الى الحد من تداول منتجات غير مصرح بتداولها داخل محلات العطار، وضمان سلامة المعروضات وخضوعها للرقابة البلدية، حفاظًا على صحة المستهلك.

وأضافت الأمانة أن تداول منتجات غير خاضعة للرقابة الطبية وغير مصرح لها قد يلحق الضرر بمستخدميهاً، نظراً الى أنها تصرف بدون وصفة طبية ولا تحتوي على إرشادات وطرق للاستخدام، ويتم تداولها بدون اشراف طبي.