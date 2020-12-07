شرطة الرياض تقبض على 3 مواطنين تورطوا في سرقة محتويات السيارات

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على ثلاثة مواطنين تورطوا في سرقة محتويات المركبات بعد كسر زجاجها.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على ثلاثة مواطنين، جميعهم في العقد الثاني من العمر، وذلك لتورطهم في سرقة المركبات المتوقفة بذات النمط والسلوك الإجرامي؛ المتمثل في كسر نوافذها وسرقة محتوياتها.

وأشار إلى أن الجناة حاولوا تضليل الجهات الأمنية باستخدام مركبات مسروقة أثناء تنفيذ جرائمهم، موضحًا أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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