مصادر «عاجل»: التعليم تصدر تعميمًا بشأن الحالات المستثناة من حضور الموظفين

ممن تنطبق عليهم الشروط..

كشفت مصادر «عاجل» عن أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا بشأن الرفع بالحالات الصحية المستثناة من الحضور لمقرات الدوام. وقالت المصادر إن التعميم ذكر أنه يطلب تزويد إدارة الموارد البشرية ووحدة متابعة دوام الموظفين بصفة مستمرة بالفئات المستثناة من الحضور لمقر العمل ممن تنطبق عليهم شروط الحالات المستثناة من الحضور لمقر العمل بموجب تقرير طبي باللغة العربية صادر من الجهات الصحية المعتمدة «المستشفيات الحكومية والخاصة فقط». وبحسب المصادر، فقد طالبت الوزارة الاطلاع وإبلاغ المنسوبين والتقيد بموجبه والعمل به وسرعة الرفع بجميع الحالات المستثناة وفق بروتوكول وزارة الصحة. ويأتي ذلك إلحاقًا للتعميم بشأن تنظيم الحضور بمقرات العمل للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

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