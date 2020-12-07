السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتسلم تقريراً عن مشروعات السلامة والصيانة والتنفيذ بإدارة الطرق



عرعر 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

‏‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم, مدير عام الطرق بالمنطقة المهندس ماجد بن فهد الشمري, الذي قدم لسموه تقريراً عن مشروعات السلامة والصيانة والتنفيذ، كما اطلع سموه خلال الاستقبال على المشروعات الجاري تنفيذها .

وأكد سموه على ضرورة تحقيق جميع متطلبات الجودة القياسية لتتحمل الطرق ظروف المنطقة المناخية ومعدلات حركة المركبات والناقلات وبما يرفع كفاءة الأداء والإنفاق لاستحداث الطرق البرية بين المناطق والمحافظات والمدن التي تختصر المسافات والأوقات وتخفض التكاليف وتدعم الحركة الاقتصادية.

ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بما تقدمه القيادة الرشيدة، من دعم كبير لقطاع النقل والطرق الذي أدى لربط مدن وقرى ومراكز وهجر المملكة كافة بشبكة طرق ونقل بري متكاملة وحديثة وآمنة سهلت حركة الأفراد والبضائع.

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14:00ت م

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