السعودية اليوم / أمين منظمة التعاون الإسلامي يشارك في الاجتماع السابع للفريق الاستشاري الإسلامي



جدة 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

شارك معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في الاجتماع السابع للفريق الاستشاري الإسلامي، الذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي .

وقال الأمين العام: إنه مع استمرار الدول الأعضاء والشعوب في مكافحة أسوأ حالة طوارئ في العصر الحديث، والمتمثلة في جائحة

وأكد العثيمين أن منظمة التعاون الإسلامي تعمل بشكل مطرد على توسيع نطاق برامجها وأنشطتها في مجال الصحة، حيث عقدت العديد من الشراكات الدولية لمواجهة التحديات المتعلقة بالصحة من خلال حشد الدعم السياسي والإرشاد الديني وتشجيع الأخذ بزمام هذه المبادرات محلياً.

يذكر أنه تم تأسيس الفريق الاستشاري الإسلامي في العام 2013م للقضاء على شلل الأطفال في بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالتشاور مع الأزهر الشريف ومجمع الفقه الإسلامي الدولي والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية.

// انتهى //

13:54ت م

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جدة 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسشارك معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في الاجتماع السابع للفريق الاستشاري الإسلامي، الذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي .وقال الأمين العام: إنه مع استمرار الدول الأعضاء والشعوب في مكافحة أسوأ حالة طوارئ في العصر الحديث، والمتمثلة في جائحة كورونا ، من المهم ألا نغفل عن الهدف الرئيس المتمثل في ضمان القضاء على شلل الأطفال في البلدان الموبوءة المتبقية وتعزيز صحة الأم والطفل.وأكد العثيمين أن منظمة التعاون الإسلامي تعمل بشكل مطرد على توسيع نطاق برامجها وأنشطتها في مجال الصحة، حيث عقدت العديد من الشراكات الدولية لمواجهة التحديات المتعلقة بالصحة من خلال حشد الدعم السياسي والإرشاد الديني وتشجيع الأخذ بزمام هذه المبادرات محلياً.يذكر أنه تم تأسيس الفريق الاستشاري الإسلامي في العام 2013م للقضاء على شلل الأطفال في بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالتشاور مع الأزهر الشريف ومجمع الفقه الإسلامي الدولي والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية.// انتهى //13:54ت م0082

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