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أعلنت شركة المياه الوطنية، ترسية مشروع استكمال شبكة الصرف الصحي في أحياء "الحلقة الغربية والقيم" بمحافظة الطائف؛ وذلك ضمن خططها الاستراتيجية لتحقيق أهدافها التطويرية لبناء منظومتها التحتية، وتحسين الخدمات البيئية في تلك المناطق؛ وذلك بتكلفة مالية تجاوزت 96 مليون ريال.
وذكر رئيس القطاع الغربي، المهندس محمد بن صالح الغامدي، أن الشركة عملت على تنفيذ عدد من المشروعات التنموية تخص القطاعيْن المائي والبيئي.
وقال إنها راعت فيها تحقيق التوازن والتكامل واستمرارية كفاءة التشغيل، مع تحسين واستدامة الخدمات المقدمة في عدد من مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة.
وبيّن "الغامدي" أن مشروع المرسى؛ سيتضمن تنفيذ خطوط رئيسية وشبكات وتوصيلات منزلية بأطوال ستبلغ 65.6كم، وإجمالي توصيلات ستبلغ 4100 توصيلة منزلية لربط العقارات بالشبكة العامة؛ وذلك لخدمة 78 ألف مستفيد.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين الخدمات البيئة، وتطوير البنى التحتية في المنطقة، إضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي؛ وفق أعلى معايير الجودة والأداء، وتحقيق الرفاهية للمواطنين؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.شركة المياه الوطنية
07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442 01:59 PM
ضمن الخطط الاستراتيجية للشركة الهادفة لبناء منظومتها التحتية"المياه": ترسية مشروع استكمال شبكة الصرف في عدة أحياء بالطائف
أعلنت شركة المياه الوطنية، ترسية مشروع استكمال شبكة الصرف الصحي في أحياء "الحلقة الغربية والقيم" بمحافظة الطائف؛ وذلك ضمن خططها الاستراتيجية لتحقيق أهدافها التطويرية لبناء منظومتها التحتية، وتحسين الخدمات البيئية في تلك المناطق؛ وذلك بتكلفة مالية تجاوزت 96 مليون ريال.
وذكر رئيس القطاع الغربي، المهندس محمد بن صالح الغامدي، أن الشركة عملت على تنفيذ عدد من المشروعات التنموية تخص القطاعيْن المائي والبيئي.
وقال إنها راعت فيها تحقيق التوازن والتكامل واستمرارية كفاءة التشغيل، مع تحسين واستدامة الخدمات المقدمة في عدد من مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة.
وبيّن "الغامدي" أن مشروع المرسى؛ سيتضمن تنفيذ خطوط رئيسية وشبكات وتوصيلات منزلية بأطوال ستبلغ 65.6كم، وإجمالي توصيلات ستبلغ 4100 توصيلة منزلية لربط العقارات بالشبكة العامة؛ وذلك لخدمة 78 ألف مستفيد.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين الخدمات البيئة، وتطوير البنى التحتية في المنطقة، إضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي؛ وفق أعلى معايير الجودة والأداء، وتحقيق الرفاهية للمواطنين؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
، "المياه": ترسية مشروع استكمال شبكة الصرف في عدة أحياء بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
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