، برئاسة وزير التجارة.. وفد سعودي رسمي يصل بغداد ،

محمد بن مسعود - الدمام - يوقع عددًا من مذكرات التفاهم ومحاضر التعاون

وصل وفد سعودي رسمي برئاسة وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم إلى بغداد.

وكان في استقبالهم بمطار بغداد الدولي وزير التخطيط العراقي الدكتور خالد بن بتال نجم، والأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد نعيم الغزي.

ويضم الوفد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سعد بن عثمان القصبي، والأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الدكتور عائض العتيبي، إضافة إلى ممثلين عن وزارات ومؤسسات وقطاعات حكومية؛ فضلًا عن وفد تجاري واقتصادي يضم عددًا من الشركات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.

ويُجري الوفد خلال الزيارة مباحثات مع الجانب العراقي في إطار المجلس التنسيقي السعودي العراقي واللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة المشتركة.

وسيُعقد على هامش الزيارة ملتقى رجال الأعمال "السعودي- العراقي"، برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، كما سيوقّع الوفد عددًا من مذكرات التفاهم ومحاضر التعاون المشترك.

وسيقوم مجموعة من أعضاء الوفد بزيارة لموقع إنشاء المدينة الرياضية المهداة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الشعب العراقي.

كما يلتقي الوفد الرئيسَ برهم صالح رئيس جمهورية العراق، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.