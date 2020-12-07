إزالة البركسات المخالفة بالعمرة وقياس مؤشرات أداء المعابدة

أزالت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة البركسات العشوائية المخالفة في عدد من المواقع المختلفة ضمن نطاق الأحياء السكنية، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وتهدف إزالة البركسات المخالفة إلى القضاء على التشوهات البصرية وتحسين المظهر الجمالي في الشوارع العامة والميادين، ويتم معالجة الظواهر السلبية من خلال إزالة الإحداثات العشوائية، والتي تشغل المواقع العامة بصورة غير نظامية، ورفع المخلَّفات أولًا بأول، وتقوم بلدية العمرة الفرعية بتشكيل عدد من الفرق الميدانية المزوّدة بالعمالة والمعدات لتمشيط الاحياء السكنية، والقيام بالأعمال الرقابية المختلفة، ومتابعة الظواهر السلبية كافة.

من جهة أخرى تواصل وكالة البلديات بمشاركة الإدارة العامة للتقنية الرقمية بالأمانة جهودها في تدريب وتطوير منسوبي بلدية المعابدة الفرعية لاستخدام مؤشرات قياس الأداء وطرق تطبيقها.

ويتضمن البرنامج التدريبي محاور عدة من ضمنها، مفهوم مؤشرات الأداء وأهميتها، وخصائص مؤشرات الأداء الفاعلة، إضافةً إلى خطوات إعداد مؤشرات الأداء ومتابعة نتائجها وربطها بالعمل البلدي، ومؤشرات أداء الجودة وتوظيفها في تحسين الأداء، وتوظيف التقنية الرقمية لرفع كفاءة منسوبي البلديات الفرعية وتزويدهم بكل ما هو جديد من معارف في هذا المجال.