«أرامكو» تفتح التسجيل في برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية

أعلنت شركة أرامكو، عن فتح باب التسجيل في برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية، وذلك لعدد محدود من طلاب الدبلوم السعوديين المتفوقين الدارسين بالكليات الصناعية والفنية ومعهد الإدارة العامة.

وأوضحت أرامكو أن الأشخاص المؤهلين للتسجيل في هذا البرنامج هم الطلاب الذين تشترط كلياتهم أو معاهدهم ممارسة التدريب العملي قبل التخرج، ويجب أن يرشح المتقدمون من قبل كليتهم أو معهدهم وألا تقل معدلاتهم التراكمية عن (2 من 4) للتخصصات الفنية و (2.50 من 4) للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها.

وتابعت أرامكو أنها ستمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية، ويجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الكلية أو المعهد 10 أسابيع على الأقل، وألا يكون المتقدم قد تخرج في كليته أو معهده.

وأشارت إلى أن الوثائق المطلوبة تشمل: نسخة من بطاقة الأحوال المدنية، ونسخة من كشف الدرجات الرسمي الأخير، وخطاب من الكلية/ المعهد بأن برنامج التدريب التعاوني من متطلبات التخرج.

ويمنح البرنامج عدة مزايا للمقبولين، تتضمن: راتبا شهريا، وسكنا مجانيا حسب التوفر والأهلية، والنقل حسب أنظمة الشركة، وتأمينا طبيا حسب أنظمة الشركة.

وأضافت أرامكو، أن التقديم يتم من اليوم الإثنين وحتى يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر 2020م، وذلك عبر الرابط التالي: https://www.aramco.com/ar/careers/saudi-applicants/non-employee-programs/university-and-vocational-college-internship-programs/vocational-college-internship-program

اقرأ أيضا:

حددت قيمة العائدات.. «أرامكو السعودية»: الانتهاء من إصدار سندات دولية بـ8 مليارات دولار

«أرامكو» تعتمد استراتيجية جديدة للمقاولات في قطاعي النفط والغاز