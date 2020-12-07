السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يستقبل سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة



جدة 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت ألبيردا.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

حضر الاستقبال القنصل الفخري نشوى طاهر .

// انتهى //

13:03ت م

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