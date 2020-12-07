رياضي / سمو أمير منطقة نجران يستقبل ممثل الاتحاد السعودي للسباحة بالمنطقة



نجران 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بمكتبه بالإمارة اليوم، ممثل الاتحاد السعودي للسباحة بمنطقة نجران محمد بن مهدي آل ساري.

واطلع سموه على تقرير لبرامج إجادة السباحة، وأنشطة الاتحاد السعودي للسباحة بالمنطقة، مؤكداً أهمية توسيع دائرة الاهتمام بالسباحة بالمنطقة لتحقيق أهداف البرنامج بتعليم السباحة وفق الأسس الصحيحة، واهتمام الأندية بهذه

// انتهى //

12:55ت م

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نجران 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بمكتبه بالإمارة اليوم، ممثل الاتحاد السعودي للسباحة بمنطقة نجران محمد بن مهدي آل ساري.واطلع سموه على تقرير لبرامج إجادة السباحة، وأنشطة الاتحاد السعودي للسباحة بالمنطقة، مؤكداً أهمية توسيع دائرة الاهتمام بالسباحة بالمنطقة لتحقيق أهداف البرنامج بتعليم السباحة وفق الأسس الصحيحة، واهتمام الأندية بهذه الرياضة لتكون مخرجات البرنامج في مصلحة الجميع ودعماً لمنتخبات المملكة.// انتهى //12:55ت م0053

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