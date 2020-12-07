السعودية اليوم / مقتل 11 عنصرًا من حركة الشباب الإرهابية في جنوب الصومال



مقديشو 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

أعلن الجيش الصومالي عن مقتل 11 عنصرًا من حركة الشباب الإرهابية بينهم قيادي رفيع في عملية نفذها الجيش في إقليم شبيلى السفلى بمحافظة جنوب غرب الصومال.

وقال قائد القوات البرية الجنرال محمد تهليل بيحي في حديث لإذاعة صوت الجيش الرسمية اليوم، إنَّ القوات تمكنت من تدمير مواقع لمقاتلي حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة كانت مخصصة لجمع إتاوات من السكان.

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12:16ت م

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