السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 1814 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 1814 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن الحصيلة الإجمالية للفيروس ارتفعت بذلك لتصل إلى 591756 إصابة بالفيروس و 17320 حالة وفاة .

// انتهى //

11:45ت م

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بروكسل 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 1814 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 66 حالة وفاة .وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن الحصيلة الإجمالية للفيروس ارتفعت بذلك لتصل إلى 591756 إصابة بالفيروس و 17320 حالة وفاة .// انتهى //11:45ت م0035

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