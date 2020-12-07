السعودية | في اليوم العالمي للإعاقة.. “الصحة” تستعرض الخدمات المقدمة لأصحاب الاحتياجات

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 دقائق - 12:39 مساءً, 7 ديسمبر 2020 م
المناطق - الرياض
فعّلت وزارة الصحة العديد من الأنشطة التوعوية بهذا الخصوص، تزامناً مع اليوم العالمي للإعاقة، حيث استعرضت الخدمات التي تقدمها لأصحاب الاحتياجات الخاصة.
وبينت جميع الخدمات التي تقدمها لهذه الفئة وذلك عبر “إنفوجرافيك” نشرته من خلال حسابها الرسمي في تويتر ومنصتها التوعوية “عش بصحة”, وتضمن” دليل خدمات وزارة الصحة لذوي الإعاقة” حيث يحوي الدليل المصطلحات المهمة عن الإعاقة، مثل التأهيل الطبي ، والرعاية المديدة ، والحقوق الصحية لذوي الإعاقة، والخدمات التي تقدمها “الصحة” لهذه الفئة ، ومن أبرزها ( الخدمات العلاجية/ برامج التشخيص والتدخل المبكر/مكاتب أولوية في المستشفيات/البرنامج الوطني لاضطرابات السلوك والنمو ) وآلية الحصول عليها، وموقع تلك الخدمات، إضافة إلى أقسام الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وأماكن تواجدها وخدماتها.
ويمكن الاطلاع على الدليل والاتفادة من محتوياته من خلال الرابط التالي :
https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Pages/Disability.aspx
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