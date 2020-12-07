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سعود الطبية: استبدال صمام أورطي بوقت قياسي قدره 25 دقيقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
واصلت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز صحة القلب، نجاحاتها المتواصلة في إجراء العمليات النادرة، حين تمكن مؤخرًا ومن خلال فريق طبي متخصص في إجراء ثاني عملية استبدال للصمام الأورطي عن طريق القسطرة لمريض ثمانيني.
وأوضح استشاري القسطرة القلبية التداخلية والصمامات الدكتور نايف العسيري أن المريض يعاني من ضيق شديد في الصمام الأورطي ولديه قصور في وظائف الكلى.
وأشار إلى أن العملية تكللت بالنجاح، وقد تمت في وقت قياسي غير مسبوق، وذلك في أقل من 25 دقيقة، ودون الحاجة لتخدير ودون حدوث أية مضاعفات ولله الحمد، والمريض بحالة صحية جيدة ويستعد للخروج خلال اليومين القادمين .
يذكر أن العمليات النادرة والمعقدة بمركز صحة القلب يجريها نخبة من الكفاءات الوطنية ضمن برنامج صمامات القلب والقسطرة التداخلية القلبية بمركز صحة القلب والتي تجرى وَفْق أعلى المستويات والمقاييس العالمية.
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