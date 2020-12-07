2020-12-07

سقوط شاحنة من أعلى كوبري على سيارتين في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهد طريق عمر بن عبدالعزيز بالعاصمة الرياض مع تقاطع طريق النهضة، صباح اليوم الاثنين، حادث سقوط شاحنة على سيارتين.

ووثقت مجموعة من الصور، نشرها حساب “طرق الرياض” على “تويتر”، مشاهد لسقوط الشاحنة التي كانت محملة بالحصى، على سيارتين أثناء سيرهما على الطريق أسفل الكوبري.

وأسفر الحادث عن وقوع عدة إصابات فيما باشرت فرق من الدفاع المدني والإسعاف موقع الحادِث على الفور.

