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فيديو.. الخثلان يوضح كيفية المحافظة على الصلوات في أوقاتها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح د. سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كيفية المحافظة على الصلوات الخمس وأدائها في أوقاتها.
وقال الخثلان: إن السبيل للمحافظة على الصلوات الخمس هو رفع درجة الاهتمام بها، فالاهتمام بها سيؤدي للمحافظة عليها وأدائها في أوقاتها دون تأخير.
واستند الشيخ الخثلان إلى قول الله تعالى: {وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين}، فالإنسان إذا ما اهتم بشيء حتماً سوف يحافظ عليه.
وتابع الشيخ سعد الخثلان قائلا: “إن الإنسان إذا كان مسافراً تجده يذهب إلى المطار قبل موعد الرحلة خشية أن تفوته الرحلة، لأن مستوى الاهتمام لديه كبير”.
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