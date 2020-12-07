تراجع أسعار النفط وبرنت عند 49.02 دولار للبرميل

2020-12-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

شهدت أسعار العقود الآجلة لأسعار النفط الخام، اليوم الاثنين، تذبذباً في نطاق ضيق مائل نحو التراجع.

وسجلت أسعار العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم كانون الثاني/يناير من عام 2021، تراجع بنسبة 0.26% لتتداول عند مستويات 46.03 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 46.15 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم شباط/فبراير المقبل 0.43% لتتداول عند 49.02 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 49.02 دولار للبرميل.

