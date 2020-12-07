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شكرا لقرائتكم تراجع أسعار النفط وبرنت عند 49.02 دولار للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تراجع أسعار النفط وبرنت عند 49.02 دولار للبرميل
متابعات الخليج 365 - متابعة
شهدت أسعار العقود الآجلة لأسعار النفط الخام، اليوم الاثنين، تذبذباً في نطاق ضيق مائل نحو التراجع.
وسجلت أسعار العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم كانون الثاني/يناير من عام 2021، تراجع بنسبة 0.26% لتتداول عند مستويات 46.03 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 46.15 دولار للبرميل.
كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم شباط/فبراير المقبل 0.43% لتتداول عند 49.02 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 49.02 دولار للبرميل.
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