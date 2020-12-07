ارتفاع أسعار الذهب اليوم عالمياً

2020-12-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

صعدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بشكل طفيف، بدعم بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1841.93 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة لتسجل 1844.20 دولار.

ونزلت الفضة 0.1 بالمئة إلى 24.15 دولار للأوقية وانخفض البلاتين واحداً بالمئة إلى 1044 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2359.05 دولار للأوقية.

