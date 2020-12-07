- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم ارتفاع أسعار الذهب اليوم عالمياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ارتفاع أسعار الذهب اليوم عالمياً
متابعات الخليج 365 - متابعة
صعدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بشكل طفيف، بدعم بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي.
وصعد السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1841.93 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة لتسجل 1844.20 دولار.
ونزلت الفضة 0.1 بالمئة إلى 24.15 دولار للأوقية وانخفض البلاتين واحداً بالمئة إلى 1044 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2359.05 دولار للأوقية.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أسعار الذهب اليوم عالمياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.