أطرف الكاريكاتيرات حول سوق العمل

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يبحث الكثير من الخريجين والخريجات من المراحل المختلفة عن فرص وظيفية بسوق العمل، ولكن مع حصولهم على الشهادات العلمية المرموقة، وعلى التأهيل والخبرة، إلاّ أن البعض لم يحالفهم الحظ في الحصول على وظيفة، وذلك لاعتبارات مختلفة.
فيما يلي نقدم لكم باقة من الكاريكاتيرات المنشورة حول هذا الموضوع:
فهد الخميسي- الاقتصادية
أيمن- اليومسعود الماضي- الجزيرة
علي الغامدي- المدينة
فهد الخميسي- الاقتصاديةربيع- الرياضأيمن- اليومفهد الخميسي- الاقتصاديةأيمن- اليوم
Source akhbaar24.argaam
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