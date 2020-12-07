أطرف الكاريكاتيرات حول سوق العمل

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يبحث الكثير من الخريجين والخريجات من المراحل المختلفة عن فرص وظيفية بسوق العمل، ولكن مع حصولهم على الشهادات العلمية المرموقة، وعلى التأهيل والخبرة، إلاّ أن البعض لم يحالفهم الحظ في الحصول على وظيفة، وذلك لاعتبارات مختلفة.

فيما يلي نقدم لكم باقة من الكاريكاتيرات المنشورة حول هذا الموضوع:

فهد الخميسي- الاقتصادية

أيمن- اليوم سعود الماضي- الجزيرة

علي الغامدي- المدينة

فهد الخميسي- الاقتصادية ربيع- الرياض أيمن- اليوم فهد الخميسي- الاقتصادية أيمن- اليوم

Source akhbaar24.argaam

