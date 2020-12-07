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أطرف الكاريكاتيرات حول سوق العمل

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يبحث الكثير من الخريجين والخريجات من المراحل المختلفة عن فرص وظيفية بسوق العمل، ولكن مع حصولهم على الشهادات العلمية المرموقة، وعلى التأهيل والخبرة، إلاّ أن البعض لم يحالفهم الحظ في الحصول على وظيفة، وذلك لاعتبارات مختلفة.

فيما يلي نقدم لكم باقة من الكاريكاتيرات المنشورة حول هذا الموضوع:

فهد الخميسي- الاقتصادية4d17c6c1-c444-4993-8056-522197cf28e5.jpg

أيمن- اليومda40bbb3df.jpgسعود الماضي- الجزيرةb22396b0b1.jpg

علي الغامدي- المدينةcfba17c059.jpg

فهد الخميسي- الاقتصادية64a753ed33.jpgربيع- الرياض133c7bfa19.jpgأيمن- اليوم79ac4d5d8e.jpgفهد الخميسي- الاقتصاديةb9608f1a5e.jpgأيمن- اليوم

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Source akhbaar24.argaam


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