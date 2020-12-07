بالصور.. أمير القصيم يطلق اسم طبيب سوداني على قاعة بمستشفى الملك فهد التخصصي

وجه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بتسمية إحدى قاعات مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة باسم الطبيب السوداني الدكتور عبدالله النصري، تقديرًا لجهوده وتضحياته وخدمته في القطاع الصحي بالمنطقة.

وذكرت إمارة القصيم- عبر حسابها على تويتر- أن أمير المنطقة وجه أيضًا بمعاملة من يستحق من الممارسين الصحيين في جائحة كورونا بمثل ذلك تقديرًا لجهودهم وتضحياتهم.

وقدم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، واجب العزاء والمواساة لمنسوبي القطاع الصحي بالمنطقة ولأسرة استشاري أمراض الكلى المستشار الفني لمدير مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة الدكتور عبدالله نصري، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونوه أمير القصيم، خلال زيارته المستشفى، بما قدمه الطبيب الراحل من جهود وأعمال مهنية وإنسانية في القطاع الصحي لأكثر من 30 عاما، وقدم باسمه ونيابة عن أبطال الصحة ومسؤولي وأهالي المنطقة درع «الطبيب المثالي» تقديرًا رمزيًا لما قام به الدكتور نصري.

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