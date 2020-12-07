تبدأ اليوم.. «دارة الملك عبد العزيز» تقدِّم معلومات مفيدة عن موسم المربعانية

مقسم إلى 3 أقسام مدة كل منها 13 يومًا
أوضحت دارة الملك عبد العزيز، بعض المعلومات عن موسم المربعانية الذي يبدأ أول أيامه اليوم الإثنين مشيرة إلى أنه يمتد في الفترة من 7 ديسمبر وحتى 14 يناير، وسمي بذلك لان عدد أيامه يقارب الـ40 يومًا.
وأضافت الدارة- عبر تويتر- أن عدد أيام المربعانية (39) يومًا، ويسمى أيضا بـ«قران 13» لأنه مقسم إلى ثلاثة أقسام مدة كل منها (13) يومًا.
وأشارت إلى أن القسم الأول هو «نجم الإكليل» ومدته (13) يوما وسمي بذلك لكونه ثلاثة أنجم مصطفة نيرة معترضة على رأس العقرب، وهو من التكلل أي الإحاطة، وفيه يشتد البرد وتسقط أوراق الشجر، ويقال «إذا طلع الإكليل هاجت الفحول، وشمرت الذيول، وتخوفت السيول».
أما القسم الثاني فهو «نجم القلب» ومدته (13) يوما، وسمى بذلك لكونه في قلب العقرب، وهو نجم أحمر نير، في نوئه تنصرف الشمس، وهو غاية طول الليل وقصر النهار، ويقال «إذا طلع القلب، امتنع العذب، وجاء الشتاء كالكلب، وصار أهل البوادي في كرب».
والقسم الثالث هو «نجم الشولة» ومدته (13) يوما، وهو كوكبان متقاربان يشبهان في تكوينهما ذنب العقرب، وفيه أول زرعة للحبة السوداء والكزبرة وهو آخر المربعانية، ويقال «إذا طلعت الشولة، طال الليل طوله، واعجلت الشيخ بولة، واشتدت على العائل العولة».
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كانت هذه تفاصيل خبر تبدأ اليوم.. «دارة الملك عبد العزيز» تقدِّم معلومات مفيدة عن موسم المربعانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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