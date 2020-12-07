الحيزان يتوقَّع ملامسة الحرارة حاجز الصقيع مع بدء المربعانية

تصل لـ10 درجات مئوية بالرياض..
توقع خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، ملامسة درجات الحرارة حاجز الصقيع في بعض المناطق، مع دخول المربعانية اليوم الإثنين.
وقال الحيزان، عبر تويتر، إن درجات الحرارة ستنخفض اليوم- أول أيام المربعانية- شمالًا بين الجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل، وقد تلامس حاجز الصقيع في الأماكن المكشوفة.
وأشار الحيزان، إلى أن درجات الحرارة في الرياض، ربما تنحدرُ عن مستوى ١٠ درجات مئوية.
وأضاف أن هناك رياحًا نشطة على شرق المملكة والربع الخالي والغربية، مع غطاء سحابي شمالًا خلال فترة الظهيرة.
اقرأ أيضًا:
منخفض جوي أطلسي يصاحبه زخات مطر على مناطق بالمملكة خلال ساعات
بدء «المربعانية» الاثنين.. تعرّف على سماتها ومدتها
كانت هذه تفاصيل خبر الحيزان يتوقَّع ملامسة الحرارة حاجز الصقيع مع بدء المربعانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.