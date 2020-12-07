الحيزان يتوقَّع ملامسة الحرارة حاجز الصقيع مع بدء المربعانية

توقع خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، ملامسة درجات الحرارة حاجز الصقيع في بعض المناطق، مع دخول المربعانية اليوم الإثنين.

وقال الحيزان، عبر تويتر، إن درجات الحرارة ستنخفض اليوم- أول أيام المربعانية- شمالًا بين الجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل، وقد تلامس حاجز الصقيع في الأماكن المكشوفة.

وأشار الحيزان، إلى أن درجات الحرارة في الرياض، ربما تنحدرُ عن مستوى ١٠ درجات مئوية.

وأضاف أن هناك رياحًا نشطة على شرق المملكة والربع الخالي والغربية، مع غطاء سحابي شمالًا خلال فترة الظهيرة.

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