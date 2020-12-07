السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات بكورونا في المكسيك إلى مليون و175850



مكسيكو سيتي 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم امس الأحد تسجيل 7455 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

// انتهى //

07:44ت م

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مكسيكو سيتي 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم امس الأحد تسجيل 7455 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و261 حالة وفاة ليصل إجمالي العدد الرسمي للإصابات إلى مليون و175850 والوفيات إلى 109717 .وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.// انتهى //07:44ت م0012

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