السعودية اليوم / موظفو إغاثة يؤكدون أن انعدام الأمن يمنع دخول مساعدات لإقليم تيغراي الإثيوبي



أديس أبابا 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

أكد موظفو إغاثة اليوم أن إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا يشهد اضطرابات شديدة، لدرجة يتعذر معها إيصال مساعدات إلى مئات الآلاف من المدنيين المحتاجين، وذلك وسط أنباء عن استمرار القتال والنهب والفوضى.

وحذرت منظمات إغاثة من نقص الغذاء والدواء وأكياس حفظ الجثث في تيجراي التي كان 600 ألف فرد من سكانها يتلقون بالفعل مساعدات غذائية قبل اندلاع القتال المستمر منذ شهر بين قوات الحكومة بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد وقوة إقليمية متمردة.

وأعلن أبي انتصاره على الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بعد سيطرة القوات الاتحادية على مقلي عاصمة الإقليم قبل ثمانية أيام، نافيًا سقوط أي قتلى من المدنيين في الهجوم.

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