السعودية اليوم / البرازيل تسجل26363 إصابة جديدة بوباء "كوفيد- 19 " و313 وفاة



برازيليا 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم ، إن البلاد سجلت 26363 إصابات جديدة بفيروس

وطبقا لبيانات الوزارة ،سجلت البرازيل حتى الآن ، ستة ملايين و 603540 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 176941 ​​​.

وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي أكثر من 5.8 مليون مريض بعد شفائهم.

وتحتل البرازيل حاليا المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بعد الولايات المتحدة فقط، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة و الهند.

// انتهى //

02:38ت م

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برازيليا 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم ، إن البلاد سجلت 26363 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و313 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وطبقا لبيانات الوزارة ،سجلت البرازيل حتى الآن ، ستة ملايين و 603540 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 176941 ​​​.وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي أكثر من 5.8 مليون مريض بعد شفائهم.وتحتل البرازيل حاليا المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بعد الولايات المتحدة فقط، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة و الهند.// انتهى //02:38ت م0193

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