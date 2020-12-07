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المسند: لا يلوح في الأفق القريب وحتى خمسة أيام مقبلة أي حالة مطرية
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند أن يشهد طقس المملكة اليوم (الإثنين) حالة من الاستقرار الجوي بشكل عام.
وقال المسند، في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، إنه لا يلوح في الأفق القريب وحتى خمسة أيام مقبلة أي حالة مطرية معتبرة، أو موجة باردة قارسة صفرية الدرجة.
وأشار إلى أن درجات الحرارة الصغرى التي تم تسجيلها فجر اليوم، وصلت أدناها إلى 5.2 درجة في تبوك، فيما وصلت أعلاها إلى 25.6 درجة في جيزان.
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