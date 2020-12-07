شكرا لقرائتكم الخليجية العامة تتقدم بملف طلب زيادة رأس مالها إلى 500 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-07 الخليجية العامة تتقدم بملف طلب زيادة رأس مالها إلى 500 مليون ريال متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن تقديمها أمس الأحد ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية السعودية. وكانت الشركة حصلت على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على زيادة رأس مال الشركة من 200 مليون ريال إلى 500 مليون ريال. يأتي ذلك شريطة استيفاء الشركة لجميع المتطلبات من الجهات الرسمية الأخرى.



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