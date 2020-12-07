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بريطانيا: السعودية أنقذت اليمن من مجاعة على مدار عامين
أشادت بدعمها للبنك المركزي اليمني ووكالات الأمم المتحدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
اعتبر أول مبعوث بريطاني خاص لمنع المجاعة والشؤون الإنسانية، نك داير، أن السعودية كانت مركزية في منع المجاعة في اليمن على مدار العامين الماضيين، مشيداً بدعمها للبنك المركزي اليمني ووكالات الأمم المتحدة.
وحذّر دايرمن مواجهة آلاف اليمنيين خطر المجاعة، داعياً إلى تخصيص المزيد من الموارد لدعم الاستجابة الإنسانية.
وكشف أثناء زيارته للمملكة ضمن جولة خليجية هي الأولى منذ تعيينه مبعوثاً خاصاً في سبتمبر/أيلول الماضي، أنه وضمن رحلته الأولى إلى الخليج وإلى المملكة العربية السعودية يتطلع إلى مزيد من التعاون خاصة وأن السعودية وبريطانيا تعتبران من أكبر المانحين في العالم للعمل الإنساني.
وحذّر في حديث نقلته “الشرق الأوسط”، من ثلاثية الصراع والمناخ والوباء، وما تشكله من تهديد للأمن الغذائي، معبّراً عن قلقه من تدهور الأوضاع في 4 مناطق على وجه التحديد، هي اليمن وبوركينا فاسو وجنوب السودان وشمال شرقي نيجيريا.
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية كانت استضافت في يونيو/حزيران الماضي مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن مع الأمم المتحدة الذي انطلق في الرياض، بدعوة منها.
وركز المؤتمر على دعم وتنسيق الجهود الأممية والدولية لتحسين الوضع الإنساني في البلاد، التي تواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مع انتشار فيروس كورونا مؤخراً وأمراض أخرى.
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