التقاعد تكشف حقيقة إغلاق فروعها وتحويل خدماتها للمنصة الإلكترونية

2020-12-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفت المؤسسة العامة للتقاعد، ما تم تداوله من شائعات بشأن إغلاق فروعها بمختلف المناطق، وتحويل خدماتها إلى المنصة الإلكترونية.

وردت المؤسسة على استفسار من أحد الأشخاص حول مدى صحة إصدارها قراراً بإغلاق فروعها في مختلف المناطق وتحويل خدماتها إلى المنصة الإلكترونية.

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن تلك المعلومة “غير صحيحة” ولا تمت للحقيقة بأي صلة.

