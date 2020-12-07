، وكيل وزارة الموارد البشرية يزور مقر جمعية "عناية" ويطلع على خدماتها ،

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محمد بن مسعود - الدمام - زار وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية أحمد بن صالح الماجد، مقر جمعية "عناية" الصحية، يرافقه مدير فرع الوزارة الدكتور محمد الحربي، وكان في استقبالهما الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدلله المطيري ومديرو الإدارات.
واستمع "الماجد" من الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان المطيري لشرح موجز عما تقدمه الجمعية من خدمات وبرامج صحية تستهدف المرضى المحتاجين؛ مستعرضًا التطورات التي تشهدها الجمعية في ظل الدعم اللا محدود الذي تقدمه الوزارة لها؛ مما كان له أكبر الأثر في الحصول على جوائز التميز المحلية والإقليمية، كما تَطَرّق الاجتماع إلى مناقشة التحديات والمعوقات وطرق تذليلها.
ولفت "المطيري" إلى أن الجمعية تسعى دومًا إلى تقديم برامج صحية تحقق الأهداف التنموية لحكومتنا الرشيدة -أيدها الله- وتتوافق مع توجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهذا الشأن.
وفي ختام الزيارة أكد "الماجد" أن الوزارة تقدم كل التسهيلات للجمعيات الخيرية من جوانب عديدة، مدونًا جميع الملاحظات التي ذُكرت للنظر فيها.
07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442 09:32 AMوكيل وزارة الموارد البشرية يزور مقر جمعية "عناية" ويطلع على خدماتها
زار وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية أحمد بن صالح الماجد، مقر جمعية "عناية" الصحية، يرافقه مدير فرع الوزارة الدكتور محمد الحربي، وكان في استقبالهما الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدلله المطيري ومديرو الإدارات.
واستمع "الماجد" من الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان المطيري لشرح موجز عما تقدمه الجمعية من خدمات وبرامج صحية تستهدف المرضى المحتاجين؛ مستعرضًا التطورات التي تشهدها الجمعية في ظل الدعم اللا محدود الذي تقدمه الوزارة لها؛ مما كان له أكبر الأثر في الحصول على جوائز التميز المحلية والإقليمية، كما تَطَرّق الاجتماع إلى مناقشة التحديات والمعوقات وطرق تذليلها.
ولفت "المطيري" إلى أن الجمعية تسعى دومًا إلى تقديم برامج صحية تحقق الأهداف التنموية لحكومتنا الرشيدة -أيدها الله- وتتوافق مع توجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهذا الشأن.
وفي ختام الزيارة أكد "الماجد" أن الوزارة تقدم كل التسهيلات للجمعيات الخيرية من جوانب عديدة، مدونًا جميع الملاحظات التي ذُكرت للنظر فيها.
، وكيل وزارة الموارد البشرية يزور مقر جمعية "عناية" ويطلع على خدماتها ،
المصدر : الخليج 365
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