محمد بن مسعود - الدمام - قالت: أكثر من ٨٠٠ معدة لتنفيذ أعمال الصيانة الاستباقية في العاصمة جنّدت أمانة منطقة الرياض 2200 عامل ومختص لتنفيذ أعمال الصيانة؛ وذلك استعدادًا لموسم الأمطار. وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: استعدادًا لموسم الأمطار.. #أمانة_منطقة_الرياض تجند 2200 عامل ومختص، وأكثر من ٨٠٠ معدة لتنفيذ أعمال الصيانة الاستباقية في أرجاء العاصمة كافة. أمانة الرياض الرياض 07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442 09:15 AM قالت: أكثر من ٨٠٠ معدة لتنفيذ أعمال الصيانة الاستباقية في العاصمة استعدادًا لموسم الأمطار.. أمانة الرياض تجنّد 2200 عامل ومختص استعدادًا لموسم الأمطار.. أمانة الرياض تجنّد 2200 عامل ومختص جنّدت أمانة منطقة الرياض 2200 عامل ومختص لتنفيذ أعمال الصيانة؛ وذلك استعدادًا لموسم الأمطار. وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: استعدادًا لموسم الأمطار.. #أمانة_منطقة_الرياض تجند 2200 عامل ومختص، وأكثر من ٨٠٠ معدة لتنفيذ أعمال الصيانة الاستباقية في أرجاء العاصمة كافة. الكلمات المفتاحية ، استعدادًا لموسم الأمطار.. أمانة الرياض تجنّد 2200 عامل ومختص ،

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