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أعلنت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، أنها تُحقق في تهديد محتمل بوجود قنبلة على متن طائرة حطت في مطار جون كينيدي الدولي يوم الأحد.
وأوضح موقع "إن بي سي نيويورك"، أن الطائرة هبطت في المطار حوالى الساعة 3:45 مساء، بعد ورود تقارير عن تهديد بوجود قنبلة على متنها.
وكتبت إدارة المطار على تويتر: "نظرًا لوقوع حادث مستمر؛ يمكن ملاحظة أطقم الطوارئ في المطار؛ ليكن في علمكم أن المطار ما زال مفتوحًا بالكامل، والرحلات تعمل دون تأخير".
إخلاء طائرة في مطار كينيدي بنيويورك بعد تهديد بوجود قنبلةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-12-07
أعلنت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، أنها تُحقق في تهديد محتمل بوجود قنبلة على متن طائرة حطت في مطار جون كينيدي الدولي يوم الأحد.
وأوضح موقع "إن بي سي نيويورك"، أن الطائرة هبطت في المطار حوالى الساعة 3:45 مساء، بعد ورود تقارير عن تهديد بوجود قنبلة على متنها.
وكتبت إدارة المطار على تويتر: "نظرًا لوقوع حادث مستمر؛ يمكن ملاحظة أطقم الطوارئ في المطار؛ ليكن في علمكم أن المطار ما زال مفتوحًا بالكامل، والرحلات تعمل دون تأخير".
07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
08:27 AM
الإدارة: المطار ما زال مفتوحًا بالكامل والرحلات تعمل دون تأخير
أعلنت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، أنها تُحقق في تهديد محتمل بوجود قنبلة على متن طائرة حطت في مطار جون كينيدي الدولي يوم الأحد.
وأوضح موقع "إن بي سي نيويورك"، أن الطائرة هبطت في المطار حوالى الساعة 3:45 مساء، بعد ورود تقارير عن تهديد بوجود قنبلة على متنها.
وكتبت إدارة المطار على تويتر: "نظرًا لوقوع حادث مستمر؛ يمكن ملاحظة أطقم الطوارئ في المطار؛ ليكن في علمكم أن المطار ما زال مفتوحًا بالكامل، والرحلات تعمل دون تأخير".
، إخلاء طائرة في مطار كينيدي بنيويورك بعد تهديد بوجود قنبلة ،
المصدر : الخليج 365
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