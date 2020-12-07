، الصين تسجّل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - 12 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، إن البر الرئيس سجّل 15 إصابة جديدة بكوفيد-19 في السادس من ديسمبر.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن 12 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وذكرت اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيس بكوفيد-19 يبلغ الآن 86634 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.الصين فيروس كورونا الجديد