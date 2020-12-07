شاهد..أم تهدي ابنتها كزوجة لمشهور والأخير يعتذر

︎ :

.



نشر أحد مشاهير ” سناب شات ” مقطع للحظة تلقيه عرض من أم لزواج ابنتها.

وأظهر المقطع، إبداء الأم رغبتها في أن يصبح زوجا لابنتها، فيما اعتذر الأخير، متمنيًا أن يرزقها الله بزوج صالح.

وأثار المقطع استياء المتابعين، حيث يخالف العادات والتقاليد، مؤكدين أن الأمر أصبح ظاهرة، فهي ليست المرة الأولى التي يعرض فيها فتيات الزواج على مشاهير مواقع التواصل، وسبق وقام مواطن بإهداء ابنته كزوجة لعبد الرحمن المطيري.

Source slaati

