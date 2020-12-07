سطام بن خالد: توقف قطر عن دعم الإرهاب يعيدها للعمق الخليجي

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أكد الأمير سطام بن خالد آل سعود أن توقف قطر عن دعم الدسائس و الإرهاب يعيدها للعمق العربي الخليجي.

وقال الأمير سطام: “‏نحن منذ البداية لسنا ضدالمصالحة وأن المشكلة معهم هي السياسة القطرية في المنطقة وتصرفاتها من دعم الدسائس والإرهاب واستخدام الأبواق الإعلامية الماجورة والخونة في الخارج وإثارة المشاكل في الدول” ٠

وأضاف : “إذا تخلت قطر عن هذه الأمور وعادت لعمقها العربي الخليجي سنكون سعداء بذلك فنحن محبون للسلام”

Source slaati

