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رد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، سؤال شخص قال:” أردت الزواج من فتاة فاشترطوا علي أربع حفلات زواج “.
وأضاف ” المطلق “:” الناس الآن بدأوا يكلفون أنفسهم حتى في ظل جائحة كورونا “، موضحا:” حفلات ما فيها نفع “.
واستشهد بحديث النبي ” صلى الله عليه وسلم ” الذي قال فيه:” أيسرهن مهرا أكثرهن بركة “، ويأتي ذلك في الوقت الذي انتشرت فيه المغالاة في المهور وارتفاع تكاليف الزواج الباهظة.
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كانت هذه تفاصيل خبر رد ” المطلق ” على أسرة فتاة اشترطت على شاب إقامة مراسم الزفاف على أربع حفلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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