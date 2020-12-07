“الصحة” توضح الفوارق في أعراض كورونا بين المصابين

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أوضحت وزارة الصحة بعض الاختلافات في الأعراض التي تصاحب الإصابة بفيروس كورونا المستجد من شخص إلى آخر.

وقالت إن بعض الأعراض خفيفة ولا تستلزم الذهاب إلى المستشفى، مثل الحرارة والكحة وآلام العضلات التي يصاحبها ضيق تنفس، بالإضافة إلى آلام الحلق.

كما أبانت أن هناك أعراضا تستدعي طلب المساعدة والتوجه إلى المستشفى، مثل صعوبة التنفس والآلام المستمرة في الصدر، بالإضافة إلى عدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظًا، وتغير لون الوجه أو الشفاه للأزرق.

Source akhbaar24.argaam

