بدء موسم “المربعانية” اليوم.. وهذه سماته وسبب تسميته (فيديو)

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تدخل الأجواء المناخية في المملكة اليوم (الإثنين)، موسم المربعانية الذي يستمر 39 يوماً ويُعد البداية الفعلية للشتاء.

ويتخلل الموسم الذي يمتد من اليوم وحتى 15 يناير، 3 نجوم هي الإكليل والقلب والشولة، على أن يستمر كل نجم منها 13 يوماً.

وتشهد المملكة خلال الموسم أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، كما تكون شدة البرد غالباً في الظل وداخل المنازل.

وقال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن سبب تسمية “المربعانية” تعود إلى استمرار الموسم 39 يوماً، مبيناً أن فصل الربيع يظهر مع انتهاء المربعانية.

ولفت إلى أن مسألة أطول ليلة وأقصر نهار قد تستمر عدة أيام وليال، موضحاً أن الموسم سيكون به أيام باردة وأخرى معتدلة.

Source akhbaar24.argaam

