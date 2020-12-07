لأول مرة على مستوى المنطقة.. فريق سعودي يجري 3 عمليات قسطرة قلبية متقدمة

تمكّن فريق القسطرة القلبية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، من إجراء 3 عمليات متقدمة لثلاثة مرضى، كانوا يعانون انسدادات مزمنة في الشرايين، بنسبة ١٠٠%.

وفي بيان لها، أوضحت «صحة جازان» أنه «بعد الكشف الطبي على المرضى وإجراء الفحوصات اللازمة تبين للفريق الطبي وجود انسدادات تامة في الشرايين»، لافتة إلى أن «الفريق الطبي قام على الفور بإجراء عمليات قسطرة قلبية للمرضى، وذلك بفتح الشرايين المتصلبة بالبالونات الشريانية، وتركيب دعامات تاجية ذكية متقدمة».

وأكدت «صحة جازان» أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح في جميع العمليات، لافتة إلى أنه «لأول مرة على مستوى المنطقة يتم عمل مثل هذه العمليات، خاصة أنها تحتاج إلى خبرات بشرية عالية وإمكانات طبية متطورة».

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